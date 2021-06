STATISTIKAPOMM ⟩ Hispaania tuleb EMile enda mängu peale suruma

Valikturniiri kuulusid nii Hispaania kui ka Rootsi ühe alagruppi, esikoht kuulus hispaanlastele, teine rootslastele. Hispaania kogus valiksarjas kaheksa võitu ja kaks viiki. Väravaid löödi 31, endale lasti lüüa viis. Hispaanlaste puhul on ikka räägitud, et neil pole esmaklassilist kesktormajat. Küll aga on neil igal positsioonil mängijad, kes oskavad väravaid lüüa. Pole siis ka ime, et Álvaro Morata, Rodrigo ja Sergio Ramos suutsid kõik lüüa valiksarjas neli väravat.