Platsil kokku varisenud Eriksen jääb haiglaravile

«Täna hommikul rääkisime Christian Erikseniga, kes tervitas esimese asjana oma koondisekaaslasi. Tema seisund on stabiilne, kuid teda hoitakse jätkuvalt haiglast arstide hoole all,» kirjutas alaliit täna keskpäeval ühismeediasse.

«Rahvusmeeskond ja treenerid on kõik saanud kriisinõustamist ning jätkavad pärast eilset vahejuhtumit teineteisele toeks olemist.

Me soovime tänada kõiki fänne, mängijaid, nii Inglismaa kui ka Taani kuninglikke perekondi, rahvusvahelisi alaliite ja klubisid, kes on saatnud Christian Eriksenile toetussõnumeid.

Me julgustame kõiki oma soove Taani alaliidu poole teele panema ning veendume, et need jõuaksid edasi Christianile ja tema perele.»