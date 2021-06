STATISTIKAPOMM ⟩ Kui kaugele jaksab Lewandowski Poolat tassida?

Maailma edetabelis on Poola 21. ning Slovakkia 36. kohal. Matši eel peab Optibet üsna kindlaks favoriidiks Poola vutikoondist.

Pole ka ime, sest valikturniiril näitas Poola suurepärast jalgpalli, teenides oma alagrupis kindla võidu. Saldoks kaheksa võitu, viik ja kaotus. Väravaid lõi Poola 18, endale lubas lüüa vaid viis. Pole üllatus, et koondise suurimaks väravalööjaks kujunes Müncheni Bayerni kesktormaja Robert Lewandowski, kes sahistas võrku kuuel korral.

Slovakkia valikturniirilt otse EMile ei saanud, sest pidi Horvaatia ja Walesi järel leppima kolmanda kohaga. Slovakkia teenis valikturniirilt neli võitu, viigi ja kolm kaotust. Väravaid lõi Slovakkia 13, endale lubas lüüa 11. Kindlat väravakütti Slovakkial välja ei kujunenud, sest nii Róbert Boženík, Marek Hamšík kui ka Juraj Kucka said kirja kolm tabamust.

Kui suur on kummagi võimalus tulla Euroopa meistriks? Leia tõenäosused siit!

Omavahel on Poola ja Slovakkia pidanud kaheksa vutilahingut, millest Poola on võitnud kolm ja Slovakkia neli, üks mäng jäi viiki. Viimased kaks omavahelist kohtumist olid maavõistlused. 2013. aastal teenis Slovakkia 2:0 võidu, aasta varem jäi 1:0 peale Poola.

Küll aga tasub ära märkida Poola suurimad saavutused rahvusvahelisel areenil. Nimelt on tegu kahekordse MM-pronksiga, seda siis aastast 1974 ja 1982.

Iseseisva riigina on Slovakkia EM-finaalturniiril mänginud vaid korra ning seda viimati 2016. aastal Prantsusmaal peetud turniiril. Debüüt polnud sugugi mitte halb, sest alagrupist jõuti edasi, kuid kaheksandikfinaalis saadi Saksamaalt 0:3 kaotus.

Koduväljakueelist kummalgi meeskonnal pole, sest mäng peetakse Venemaal Peterburis. Üldiselt on Venemaal peetud mängud Poola jaoks halvasti lõppenud – võite on neil üks, viike samuti üks, kuid kaotusi üheksa. Slovakkia on Venemaal peetud mängudest võitnud ühe, viigistanud kaks ja kaotanud kaks.