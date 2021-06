Taani jalgpallilegendid on UEFA peale tigedad: nad võinuks näidata üles pisutki kaastunnet

Eile kommunikeeriti avalikkusele, et vastav otsus tuli mängijate endi poolt, kes olid nõus platsile naasma, kui nendeni jõudis info, et Eriksen on jõudnud haiglasse ning elu ja tervise juures.

Pärast kohutmist avalikustas Taani koondise peatreener Kasper Hjulmand, et neile anti UEFA poolt kaks valikut: kas mängida kohtumine lõpuni samal õhtul või järgmisel päeval kell 12. Juhendaja lisas, et UEFA ei survestanud neid kuidagi ning nad leidsid ise, et mida kiiremini mänguga ühele poole saada, seda parem.

Küll ajas UEFA käitumine harja punaseks Taani jalgpallilegendidel. «Kui sellised asjad juhtuvad, siis mängijad on oma emotsioonide kütkeis ning neil puudub tähtsate otsuste langetamiseks adekvaatne ülevaade. Peab olema keegi kes ütleks, et nüüd me teeme seda ja nüüd lõpetame siin,» kiritiseeris Michael Laudrup UEFAd selle eest, et otsustuse koorem mängijate õlule lükati.

Sõna ütles sekka ka legendaarne väravavaht Peter Schmeichel: «See oli naeruväärne otsus. Väljakul juhtus midagi kohutavat ning UEFA annab mängijatele valida, kas minna välja ja mängida ülejäänud 55 minutit lõpuni või tulla tagasi täna kell 12. Mis valik see selline on?»

«Sa lähed tagasi hotelli, mis taanlaste puhul asub 45 minuti kaugusel, ega pruugi saada üldse magada, sest kõik nähtu on sind tohutult mõjutanud. Ning siis järgmisel hommikul kell 8 astud bussi ja mängid kohtumise lõpuni.