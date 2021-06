Interi spordidirektor: meie arstid on Erikseni ravivate meedikutega pidevas ühenduses

Väljakule tormanud meedikutel õnnestus professionaalse tegutsemisega taanlase elu päästa ning ta toimetati kiirabiga Kopenhaageni haigla intensiivraviosakond, kus ta viibib jätkuvalt arstide hoole all.

Taani–Soome kohtumine peatati intsidendi tõttu ligemale pooleteiseks tunniks, kuid pärast seda, kui mängijateni jõudis kinnitus, et Eriksen on elu ja tervise juures, nõustusid nad platsile naasma ning mäng peeti lõpuni. Sealjuures olevat Eriksen ise koondisekaaslastele öelnud, et nad kohtumise tema nimel lõpuni mängiksid.

Milano Interi spordidirektor Giuseppe Marotta sõnas eile õhtul Football Italiale, et lisaks koondisekaaslastele edastas Eriksen omapoolse sõnumi ka oma klubikaaslastele Itaalias. «Saan teile lihtsalt öelda, et Eriksen ise saatis meie ühisvestlusesse sõnumi,» oli tema põgus kommentaar eile südaöö paiku.

«Kui me seda teleekraanil nägime, siis saime kohe aru, et midagi tõsist on juhtunud. Kahjuks oleme samasuguseid kaadreid varem näinud ka Itaalias,» viitas Marotta 2012. aastal Serie B kohtumises südamerikke tõttu kokku kukkunud ja seetõttu siitilmast lahkunud Piermario Morosinile.

«Meie mängijad on väga lähedased ja seetõttu asusime kohe pärast juhtunut omavahel informatsiooni jagama,» jätkas spordidirektor, kuid keeldus detailidesse minemast.