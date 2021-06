Karme kaadreid näidanud teleinimesed vabandasid taanlaste ees: see polnud meie kavatsus

Ta nentis, et nad võinuks varem UEFA-lt tuleva signaali ära katkestada, kuid see on tema sõnul tagantjärele tarkus. «Tegemist on otsesignaaliga. Meie ei tea ette, mis kaamerapilti püütakse. Me näemegi ühte kaadrit ja järgmisel hetkel on juba järgmine ees,» jätkas ta ning viskus seejärel veidi ka oma inimeste kaitsele.

«Minu jaoks on raske kritiseerida inimesi, kes olid selle äärmiselt pingelise situatsiooni keskel, kus emotsioonid keesid üle pea. Sa eeldad, et asjad on turvalised, kuid tegemist on UEFA üleilmse signaaliga. Mõnikord aga asjad juhtuvad, eriti otse-eetris. Distantsilt on muidugi mugav praegu öelda. Meil on UEFA-ga väga hea koostöö ning tavaliselt selliseid asju kaadrisse ei püüta. Seega üllatas see ka mind,» lausus Mikkelsen.