STATISTIKAPOMM ⟩ Kas koduseinad annavad Šotimaale tiivad?

Maailma edetabelis hoiab Tšehhi 40. ning Šotimaa 44. positsiooni. Mängu eel peetakse küll kergeks favoriidiks tšehhe, ent paberil on Kesk-Euroopa riigil tõesti vaid väikene eelis.

Omavahel on Šotimaa ja Tšehhi kohtunud üheksa korda. Šotimaa on võitnud neli ja Tšehhi samuti neli vastasseisu, üks mäng lõppes viigiga. Viimati oldi vastamisi UEFA Rahvuste liigas ning seal jäi mõlemas mängus peale Šotimaa, võõrsil 2:1 ning kodus 1:0.

Ent nagu mainitud, siis suurte mängude kogumust on Tšehhil oluliselt rohkem. Pole ju nad pärast Tšehhoslovakkia lagunemist 1993. aastal kordagi EM-finaalturniirist eemale jäänud. Iseseisva riigina jõuti kohe esimesel EMil (1996) finaali, kus tuli tunnistada Saksamaa 2:1 paremust.

Šotimaa mängib EM-finaalturniiril alles kolmandat korda. Tõotatud maale pääsesid nad ka 1992. ja 1996. aastal, kuid mõlemal juhul piirduti alagrupiturniiriga. Küll aga pole Šotimaa saldo finaalturniiridel teps mitte halb, sest kuuest mängust on teenitud kaks võitu, viik ja kolm kaotust.

Et Šotimaa mängib koduväljakul Hampden Parkil, annab see neile kindlasti teatud eelise. Nimelt on Šotimaa teeninud Hampden Parkil peetud kohtumistes 135 võitu, 63 viiki ja 60 kaotust. Viimasel kuuel kodumängul pole Šotimaa aga kaotuskibedust tundud (neli võitu, kaks viiki). Viimati suutis Šotimaa Hampden Parkil üle mängida Belgia, kes teenis 2019. aasta septembris EM-valikturniiril 4:0 võidu.