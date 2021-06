Taani jalpallilegend: mänguga jätkamine ei olnud õige

«Kui sellised asjad juhtuvad, siis mängijad on oma emotsioonide kütkeis ning neil puudub tähtsate otsuste langetamiseks adekvaatne ülevaade. Peab olema keegi kes ütleks, et nüüd me teeme seda ja nüüd lõpetame siin,» kritiseeris Laudrup UEFAd selle eest, et otsustuse koorem mängijate õlule lükati.