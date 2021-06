Erikseni endine treener: see oli õudsamaid päevi, mida olen kogenud

Asja tegi veelgi hullemaks aga tõsiasi, et samal ajal anti Hareidele teada, et tema Trondheimis asuvas korteris on vihmasaju tõttu tuvastatud leke. Nõnda tuli tal kiiremas korras stuudiost koju sõita, mistõttu oli ta terve kodutee Erikseni tervise osas teadmatuses.

«Minul on Soome kohtumise tulemusest täiesti ükskõik. See ei tähenda praegu mitte midagi. Kõige tähtsam asi Taani ja kogu jalgpalli jaoks on praegu, et Christian Eriksen on elus. Elu pöörati sel hetkel pea peale: see oli üks õudsamaid päevi, mida olen kogenud,» vahendab Jyllands-Posten juhendaja sõnu.