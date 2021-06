Soome koondise peatreener: seda mängu jääme mäletama pikaks ajaks, aga hoopis teistel põhjustel

Pärast taanlase terviseriket avapoolaja lõpus, mäng katkestati ning see jätkus alla tund-poolteist hiljem. «Ütlesin mängijatele, et ma saan nende emotsioonidest aru. Rõhutasin lihtsalt, et nad üritaksid nii palju kui võimalik mängule keskenduda, kuigi mõistsin väga hästi, et see polnud lihtne.»

Ka Soome koondise võiduvärava autor Joel Pohjanpalo alustas pressikonverentsi Eriksenist rääkides: «Esiteks tahan saata kõik oma soovid ja mõtted Christian Erikseni perele ja tema sõpradele – loodan, et kõik läheb hästi. Sel hetkel, kui meile laekus informatsioon, et tema olukord on stabiilne ja ta on ärkvel, soovisin ühtlasi, et mäng jätkuks. Ühes Taani koondisega me sellise otsuse ka tegime. Minu jaoks oli imeline näha, kuidas jalgpall inimesi ühendab: see, kuidas Taani ja Soome fännid ühiselt Erikseni nime hüüdsid ja oma armastust mängu vastu väljendasid.»