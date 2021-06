Staažikas kardioloog: Eriksen ei pruugi enam kunagi jalgpalli mängida

Miks Taani koondislane eile avapoolaja lõpus platsil kokku varises, on jätkuvalt teadmata. Kõige tõenäolisemalt tekkis taanlasel probleeme südame verevarustusega, kuid see on jätkuvalt spekulatsioon.

Endine Tottenham Hotspuri kardioloog, doktor Shanjay Sharma, kes viis vahemikus 2013–2019 läbi regulaarseid Erikseni südameuuringuid, kinnitas eile Daily Mailile, et taanlase uuringud on iga aasta olnud normaalsed.

Teine kardioloog, doktor Scott Murray oli juhtunust samamoodi šokis. Eriti arvestades, et praegu pallib Eriksen igapäevaselt Itaalias, kus on tema hinnangul maailma parimad südameprobleemide ennetamise süsteemid.

«Ta tuleb Itaalia klubist (Milano Interist - toim.). Seega pidi ta läbima kõikvõimalikud testid. Itaallased on sportlastel südamehaiguste tuvastamises parimad. Neil on selliste sündmuste ärahoidmiseks parim võistluseelne läbivaatus maailas, kuid ikkagi tuleb neid väljakul ette. Isegi kui sa uurid, võib seda juhtuda,» sõnas Murray väljaandele Daily Mail.

Kardioloog lisas, et suure tõenäosusega tähendab see taanlase jaoks ka tema tipptasemel vutiteekonna lõppu. «See on ilmselt tema karjääri lõpp,» viitas doktor Murray Itaalia seadustele, mis ei luba infarkti saanud mängijatel platsile enam naasta. «Itaallastel on seaduses kirjas, et nad ei tohi enam spordis osaleda, kui neil on südames tuvastatud märkimisväärne ebanormaalsus.»