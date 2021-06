Eriksenile appi tormanud arst: kui kohale jõudsin, siis ta hingas. Ent olukord muutus kärmelt

Tohter avaldas, et vahetas Erikseniga enne kiirabisse minekut ka paar sõna. «Saime Christiani tagasi,» tundis Boesen tohutut rõõmu.

Taani ja Soome mäng peatati rohkem kui pooleteiseks tunniks, sest Eriksen varises 43. minutil väljakul kokku, Kohtumine jätkus, sest koondised andsid selleks nõusoleku, kui said kinnituse, et Eriksen on elus ja terve.