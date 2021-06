Arst kinnitas, et Eriksenil polnud varasemalt ühtegi südameprobleemi

Doktor Shanjay Sharma, kes viis läbi Erikseni südameuuringuid kuni 2019. aastani, kinnnitas, et Erikseni testid olid olnud alates 2013. aastast täiesti normaalsed: «Alates päevast, kui Eriksen meie klubiga liitus, oli minu ülesanne teda uurida ja me testisime teda iga aasta.

Mõtlesin, et oh issand, on seal midagi sellist, mida me varem tähele ei pannud, aga olen vaadanud kõik varajasemad testid uuesti üle ning kõik oli täiesti korras,» ütles Sharma The Maili vahendusel.