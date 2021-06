Eriksenile esimesena esmaabi osutanud Taani koondise kapten teenis väga suurt ülistust

Kohe, kui Eriksen oli selgelt ilma kontaktita lihtsalt murule kukkunud, siis kutsus kohtunik väljakule meditsiinilise personali, kuid enne neid tormas sündmuskohale just Kjær. Kapten teadis kiiresti, mida teha ning ennekõike tuli kindlaks teha, et Eriksenil ei kukuks keel kurku.

Kui see oli tagatud, siis ta soovis kaaslasele kohe ka südamemassaaži teha. Selleks ajaks olid kohal aga ka juba professionaalid, kes tegutsemise üle võtsid.

Sotsiaalmeedias ei jäänud Kjæri tegutsemine märkamatuks ja teda ülistati väga meeldivate sõnadega. «Lisaks meditsiinitöötajatele tuleb sügav kummardus teha ka Simon Kjærile, kes näitas, miks on just tema kapten,» säutsus üks poolehoidja. «Simon Kjær on erakordne jalgpallur ja inimene,» jätkas teine.