Täna otseblogi ⟩ Kahelt suurturniirilt eemale jäänud Holland loodab ennast kehtestada Ukraina vastu

Enne mängu:

Maailma edetabelis on koondiste vahe suhteliselt väikene. Kui Holland asub seal 16. kohal, siis Ukraina on 24. positsioonil. Ometi tullakse EMile erinevate ootustega.

Omavahel on Holland ja Ukraina kohtunud kahel korral ja mõlemal juhul on olnud tegu sõprusmängudega. 2008. aastal võitis Holland 3:0 ja 2010 tegid tiimid 1:1 viigi.

Hollandi puhul on jalgpalli mõistes tegu suurriigiga ja 1988. aastal õnnestus neil kätte saada ka EM-tiitel. Kokku on nende jaoks tegu juba kümnenda EMiga. Lisaks tiitlile on neljal korral jõutud ka poolfinaali. Alagrupidesse on jäädud pidama vaid kahel korral