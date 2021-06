Täna otseblogi ⟩ Inglismaa tahab Horvaatiale eelmise MMi eest kätte maksta

Standings provided by SofaScore LiveScore

Enne mängu:

Maailma edetabelis neljandat kohta hoidvat Inglismaad võib küll pidada jalgpalli sünnimaaks, kuid Vana Maailma parima selgitamisel pole neid seni veel edu saavutanud. 1966. aastal maailmameistriks kroonitud riigi näol on tegemist ainsa MM-tiitli võitnud Euroopa koondisega, kes ei ole Vana Maailma tšempionaadil trofeed pea kohale tõusnud. Viga, mida inglased kindlasti soovivad parandada.

Samas ei alga see kindlasti kergelt, sest kui inglased jõudsid 2018. aasta MMil poolfinaali ja said lõpuks neljanda koha, siis nende vastaseks on samal turniiril finaalis Prantsusmaale 2:4 kaotanud Horvaatia. Maailma edetabelis hoiavad horvaadid hetkel 14. positsiooni.

Valikturniiril kogus Inglismaa kaheksast mängust seitse võitu ja kokku 21 punkti ning võitis Tšehhi ees A-alagrupi. Vastaste väravavõrku sahistati lausa 37 korral ja endale lasti lüüa vaid kuus tabamust. See tähendab, et keskmiselt lõi Inglismaa valiksarjas 4,63 väravat mängu kohta.

Horvaatia kuulus E-alagruppi ja sai seal kaheksast mängust viis võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. Kokku teenisid nad 17 punkti, millega jäädi Walesi ees alagrupis esimeseks. Kui vaadata nende väravatevahet, siis see oli inglastest tunduvalt tagasihoidlikum. Vastaste võrku sahistati 17 korral ja enda väravast korjati välja seitse palli.

Omavahel on meeskonna kohtunud kümnel korral ja väikest eelist hoiab Inglismaa. Nad on nendest kohtumistest võitnud täpselt pooled. Kaks korda on piirdutud viigiga ja kolmel korral on oma paremuse maksma pannud Horvaatia.