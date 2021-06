UEFA president Čeferin: sellised hetked panevad kõik asjad perspektiivi

Arstid askeldasid Erikseni kallal ligemale kümme minutit, kuniks ta kanderaamile tõsteti ning staadionikatlast ära viidi. Seejärel toimetati taanlane kiirabiga haiglasse, kus ta viibib praeguseni arstide hoole all. Erinevad osapooled on siiski kinnitanud, et mehe seisund on stabiliseerunud, ta saab iseseisvalt hingata ning suhtleb teistega.