Inglismaa koondislased said EMi eel kuningannalt autasu

Proud of you both ❤️ Congratulations, @JHenderson and @sterling7 !

Briti impeeriumi ordud

Kahanevas vanemusjärjekorras on klassid järgmised:

GBE – Briti impeeriumi ordu suurristi rüütel (Knight Grand Cross of the Order of the British Empire)

KBE – Briti impeeriumi ordu rüütelkomandör (Knight Commander of the Order of the British Empire)

CBE – Briti impeeriumi ordu komandör (Commander of the Order of the British Empire)

OBE – Briti impeeriumi ordu ohvitser (Officer of the Order of the British Empire)

MBE – Briti impeeriumi ordu liige (Member of the Order of the British Empire)

Automaatset õigust rüütliseisusele – meeste puhul sir, naiste puhul dame –omavad ainult kahe kõrgema klassi ehk GBE ja KBE tiitli omanikud.