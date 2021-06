Täna otseblogi ⟩ Soosikukoormat kandev Belgia saab hambaid näidata Venemaa vastu

Enne mängu:

Belgia juhib maailma edetabelit, Venemaa asub 38. kohal. Kuid kindel on see, et kodupubliku silme all ei anna venelased midagi kergelt ära. Seda enam, et eelmisel, 2016. aasta EMil piirdus Venemaa kolmest mängust ühe viigipunktiga. Belgia jõudis veerandfinaali, kus kaotas üllatuslikult Walesile 1:3.