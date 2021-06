Statistikapomm ⟩ Austria on ajaloolisel kombel EMile jõudnud Põhja-Makedoonia vastu kindel favoriit

See tähendab, et Põhja-Makedoonial läks EMile pääsemiseks vaja varianti, mida varem ei eksisteerinud. Nimelt suutsid nad Rahvuste liiga D-divisjoni neljandas grupis võtta võit ning tagada sellega koht EMi play-offi. Seal alistati kõigepealt 2:1 Kosovo ning seejärel 1:0 Gruusia ning jõuti EMile.

Austria jaoks on tegu kolmanda korraga, kui EM-finaalturniirile on jõutud. 2008 ja 2016 neil alagrupist edasi pääseda ei õnnestunud. Kusjuures tegu on esimese korraga, kui Austrial on õnnestunud kvalifitseeruda kahele järjestikusele EM-finaalturniirile. Samas pole neil seni veel Vana Maailma parima selgitamisel õnnestunud võidurõõmu tunda. Viimane suurturniiri võit pärineb 1990. aastast, kui MMil alistati 2:1 USA.