Statistikapomm ⟩ Kas Inglismaa suudab kolme aasta taguse komistuskivi alistada?

Maailma edetabelis neljandat kohta hoidvat Inglismaad võib küll pidada jalgpalli sünnimaaks, kuid Vana Maailma parima selgitamisel pole neid seni veel edu saavutanud. 1966. aastal maailmameistriks kroonitud riigi näol on tegemist ainsa MM-tiitli võitnud Euroopa koondisega, kes ei ole Vana Maailma tšempionaadil trofeed pea kohale tõusnud. Viga, mida inglased kindlasti soovivad parandada.

Samas ei alga see kindlasti kergelt, sest kui inglased jõudsid 2018. aasta MMil poolfinaali ja said lõpuks neljanda koha, siis nende vastaseks on samal turniiril finaalis Prantsusmaale 2:4 kaotanud Horvaatia. Maailma edetabelis hoiavad horvaadid hetkel 14. positsiooni.

Valikturniiril kogus Inglismaa kaheksast mängust seitse võitu ja kokku 21 punkti ning võitis Tšehhi ees A-alagrupi. Vastaste väravavõrku sahistati lausa 37 korral ja endale lasti lüüa vaid kuus tabamust. See tähendab, et keskmiselt lõi Inglismaa valiksarjas 4,63 väravat mängu kohta.

Horvaatia kuulus E-alagruppi ja sai seal kaheksast mängust viis võitu, kaks viiki ja ühe kaotuse. Kokku teenisid nad 17 punkti, millega jäädi Walesi ees alagrupis esimeseks. Kui vaadata nende väravatevahet, siis see oli inglastest tunduvalt tagasihoidlikum. Vastaste võrku sahistati 17 korral ja enda väravast korjati välja seitse palli.

Omavahel on meeskonna kohtunud kümnel korral ja väikest eelist hoiab Inglismaa. Nad on nendest kohtumistest võitnud täpselt pooled. Kaks korda on piirdutud viigiga ja kolmel korral on oma paremuse maksma pannud Horvaatia.

Viimati kohtuti 2018. aasta novembris Rahvuste liiga raames ja seal jäi 2:1 peale Inglismaa. Kui varem sai mainitud, et 2018. aasta MMil lõppes jalgpalli sünnimaa teekond trofeeni poolfinaalis, siis olid just horvaadid need, kes inglased lisaajal seal kukutasid.

Kusjuures inglaste jaoks on tegu juba 10. korraga, kui osaletakse EM-finaalturniiril. Viimati jäädi sealt välja 2008. aastal. Nende parimaks saavutuseks on seni 1968. aastal saavutatud kolmas koht, 1996 jõuti kodusel turniiril poolfinaali, kuid siis langeti praeguse peatreeneri Gareth Southgate'i penaltiseerias ebaõnnestunud soorituse tõttu välja.

1991. aastal iseseisvunud Horvaatia jõudis esmakordselt EM-finaalturniirile 1996 ja on seal kokku osalenud kuuel korral. Pärast iseseisvumist on eemale jäädud vaid 1992. aasta (ei osaletud valiksarjas) ja 2000. aasta EMidelt. Kolmel korral on jõutud veerandfinaali, kuid seni pole kaugemale jõutud.

Inglismaa on Southgate'i käe all pidanud Wembley staadionil seni 23 kohtumist, millest kaotust on tunnistatud vaid kahes.

Inglismaa viimased tulemused suurturniiridel:

2016 EM: Venemaaga 1:1, Walesiga 2:1, Slovakkiaga 0:0, Islandiga 1:2

2018 MM: Tuneesiaga 2:1, Panamaga 6:1, Belgiaga 0:1, Colombiaga 1:1 (penaltid 6:5), Rootsiga 2:0, Horvaatiaga 1:2

EMile eelnenud maavõistlused: Austriaga 1:0, Rumeeniaga 1:0

Horvaatia viimased tulemused suuturniiridel:

2016 EM: Türgiga 1:0, Tšehhiga 2:2, Hispaaniaga 2:1, Portugaliga 0:1

2018 MM: Nigeeriaga 2:0, Argentinaga 3:0, Islandiga 2:1, Taaniga 1:1 (penaltid 3:2), Venemaaga 2:2 (penaltid 4:3), Inglismaaga 2:1, Prantsusmaaga 2:4