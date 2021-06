Prantsusmaa koondise ründeässad läksid vahetult enne EMi tülli

RMC Sport kirjutab, et eriti tundis end Giroud’ sõnadest puudutatuna Kylian Mbappé, kes soovis sel teemal suisa pressikonverentsi anda, ent peatreener Didier Deschamps takistas teda.

Deschamps proovis mehi omavahel lepitada, sest tunneb, et praegused pinged võivad mõjutada Prantsusmaa esitusi EM-finaalturniiril. Sportsmail kirjutab, et peatreener kutsus kokku koosoleku, kus rõhutas, et erimeelsused tuleb selja taha jätta. Giroud ja Mbappe olid pärast koosolekut kallistanud, kuid midagi siirast selles kuuldavasti ei olnud.