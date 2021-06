Rootsi koondise tähtmängija jääb koroonaviirusega nakatumise tõttu osaliselt EMist eemale

«Kulusevki teatas eile, et tal on kerged külmetuse sümptomid ja otsustasime kohe koroonatesti sooritada. Peagi saabus vastus, et ta ongi koroonaviirusega nakatunud,» sõnas Rootsi koondise arst Anders Valentin. «Dejan isoleeriti kohe teistest kaaslastest ja ka treeneritest.»