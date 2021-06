Koroonakolle enne EMi? Hispaania koondises lisandus koroonaviirusega nakatunuid

Kui möödunud nädalal sai selgeks, et koroonaviirusega on nakatunud Hispaania koondise kapten Sergio Busquets, siis nüüd teatati järgmistest juhtudest.

Positiivse koroonaproovi on andnud nii Leeds Unitedi keskkaitsja Diego Llorente kui ka üks delegatsiooniliige. Vähemalt praegu hingatakse veidi kergendatult, kuna kõikide teiste proovide tulemused olid negatiivsed.

Nõnda on Hispaania koondise peatreeneril Luis Enriquel hetkel kasutada 24 mängija asemel 22. Kui peaks juhtuma, et veel üks mängumees koroonaviirusega nakatub, siis võib olukorda sekkuda UEFA, kuna kolme või enam nakatumise korral on tegemist juba koroonakoldega, mis vajab teravamat tähelepanu.