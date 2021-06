EM-i eellugu ⟩ Portugal – valitsev meister ihkab korrata naabrite saavutust

Tänavu EMile sõitvas koondises on koguni kümme valitsevat Euroopa meistrit, kelle hulka kuulub mõistagi viimase kümnendi parim eurooplasest jalgpallur Cristiano Ronaldo. See on ilmselt 36-aastase superstaari viimane etteaste Euroopa meistrivõistlustel ning kindlasti ei soovi ta võitluseta lahkuda. Ta vajab veel ühtainsat väravat, et tõusta läbi aegade edukaimaks skoorijaks suurturniiril. Hetkel jagab vanameister mitteametlikku tiitlit EMidel samuti üheksa tabamust saavutanud legendaarse prantslase Michel Platiniga.