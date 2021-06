Juhendaja valitud EM-koosseis on tekitanud veidi küsimärke. AC Milani fännid küsivad, miks pole koondises keskkaitsjat Alessio Romagnolit ja paremkaitsjat Davide Calabriat, kes aitasid klubi taas Meistrite Liigasse. Pealegi tegi Milan kaitses hea hooaja, sest neist vähem sahistati vaid Milano Interi ja Torino Juventuse võrku.

Eriti kummaliseks peetakse Calabria eemale jätmist. Ta tegi karjääri ilmselt parima klubihooaja, olles ühel hetkel Interiga tiitli eest võidelnud tiimi esimene valik paremkaitses. Okei, Mancini ei taha meest algkoosseisus kasutada, aga tema mittekaasamine koondisse oli üllatav. Samas on kindel see, et Romagnoli ega Calabria ei tooks Itaaliale EMil tiitlit. Nad võiksid lihtsalt olla tublid rollimängijad.