EM-i eellugu ⟩ Belgia – tikk-takk, kuldne põlvkond, tikk-takk

Et mõista, kui heas seisus on Belgia jalgpall praegu, tasub appi võtta FIFA edetabel. Seal on nad tükk aega olnud esikohal. Jah, see pole mingi absoluutse tõe kuulutaja, kuid annab siiski hästi aimu riigi tugevusest. 14 aastat tagasi oli Belgia pingereas 71., mis tähistab koondise kõige kehvemat kohta edetabelis. Fantastilise noortetöö tulemusena on end «mudast» välja kaevatud, kuid kirssi tordile pole veel pandud.