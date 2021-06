Rahvusesinduse peatreener Luis Enrique avaldas oma valiku Vana Maailma tšempionaadiks 24. mail ning see pani jalgpallimeedia kihama. Et juhendaja ei võtnud kaasa ühtegi Madridi Reali pallurit, jääb EMilt eemale ka Sergio Ramos. Keskkaitsja on legend, keda armastatakse või vihatakse – kompromissi pole võimalik teha!

Ühest küljest pole Ramose eiramine üllatav. Ta on 35-aastane ja klubihooaeg Realis möödus enamasti vigastuste tähe all. Ent suurepärane õhuvõitleja ja standardolukordade lahendaja on liider. Kui keegi jätab midagi tegemata, käratab Ramos nõnda, et asi saab tehtud. Temast õhkub enesekindlust ning ehkki ta poleks EMil olnud Hispaania kandev jõud, oleks ta juba riietusruumis vajalik mees. On ju tegu suurmeistriga!