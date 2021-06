Ehkki Prantsusmaa on 1998. ja 2000. aastal sellise saavutusega hakkama saanud, pole MM- ja EM-tiitli korraga hoidmine teps kerge ülesanne. Ilmselt pole praegu maailmas teist koondist, kellel oleks nii hea šanss seda teha. Vähe sellest, et Gallia kukkede põhikoosseis kubiseb staaridest, on neil kamaluga sügavust. Ja see võib turniiri kaalukausid nende kasuks kallutada.