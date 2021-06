EM-i eellugu ⟩ Inglismaa – jalgpalli sünniriik püüab lõpetada pika ootuse

Inglismaa jalgpallikoondise poolehoidjad loodavad, et aastaid koondises olnud ründajate Raheem Sterlingu (vasakult) ja Harry Kane’i selja taga keskväljal tegutsevad turniiri ajal edukalt varajastes kahekümnendates tulevikutähed Phil Foden, Mason Mount ja Declan Rice. FOTO: FLORION GOGA / REUTERS / SCANPIX

Viimastel aastatel suurejoonelise noorenduskuuri läbi teinud Inglismaa rahvuskoondise põhitegijad on jõudnud vanusesse, kus oleks paslik juba tiitleid võitma hakata. Kindlasti andsid sellele tõuke ka kolm aastat tagasi toimunud maailmameistrivõistlused, kus jõuti esmakordselt pärast 1996. aastat suurturniiridel nelja parema hulka. Samuti tõstavad lootusi viimased klubihooajad, sest Meistrite liigas on viimasest kolmest korrast kahel tiitli võitnud just Inglismaa klubi.