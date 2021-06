EM-i eellugu ⟩ Jalgpalli EM ja sellega kaasnevad miljonimäed

EMi preemiasüsteem on sarnane klubitandri tähtsaima võistluse Meistrite Liigaga, ent see pole ju mingi üllatus: korraldab ju mõlemat turniiri Euroopa Jalgpalliliit UEFA. Oluline on märkida, et teenitavat raha ei kanta automaatselt üle näiteks koondise mängijatele ja nende taustajõududele, vaid preemia kuulub alaliidule. Neil pole kohustust seda palluritega jagada, kuid mõistagi pole selleks ka keeldu.

Pole saladus, et raha paneb rattad käima ning on inimestele märkimisväärseks motivaatoriks. Näiteks on Inglismaa koondise puhul räägitud, et kui neil õnnestub EM võita, saab iga mängija miljon eurot. EMi näol on justkui tegemist klubimaastiku lepinguga, kus on teatud eesmärgi täitmise puhul võimalik teenida kopsakas kopikas.