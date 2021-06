Jalgpall on eelkõige meelelahutus ja seda mängitakse publikule. Pandeemia ajal peetud vutimatšid tühjadel staadionitel tuletasid absoluutselt kõigile meelde, kui vajalik osa jalgpallist on fännid. UEFA esimene eesmärk on EM kindlasti ära pidada, kuid alaliidule on oluline teha seda fännidega.