Kanté oma «toreda kuti» mainest: see kõik on liiga suureks puhutud

«Vastab tõele, et minust on maalitud pilt, mis on liiga imeline ja kaunis. Kuid tegelikult olen lihtsalt tavaline kutt. Üks jalgpallur teiste hulgast. Pole mingit põhjust öelda, et olen kõige lahkem või toredam. Ma olen täpselt samasugune inimene nagu teised mängijad,» andis Kanté omapoolse hinnangu temast kujunenud reputatsioonile.

«Ma arvan, et vahepeal on see asi liiga suureks puhutud. Vastab tõele, et mulle meeldib nii tiimikaaslaste kui ka tänaval vastu jalutavate inimestega hästi läbi saada. Kuid ka teised jalgpallurid on samasugused. Meil pole vaja mingisugust juttu kokku kirjutada ja liialdada,» lisas ta.