Pogba luges koondisekaaslastele sõnad peale: me ei tohi end liiga lahedaks pidada

Prantsusmaa kuulub EMil F-alagruppi, mis on ka kogu turniiri tugevaim. Seal mängivad veel Portugal, Saksamaa ja Ungari. Kuna EMil pääseb kaheksandikfinaali ka kuue alagrupi neli paremat kolmanda koha meeskonda, on kõigil suurtel võimalik siiski väljalangemismängudele murda.

«Muidugi kõik kardavad meid, kuid see töötab mõlemat pidi. Paberil võib ju mõelda, et meile on võit garanteeritud, kuid see lisab meile pingeid. Inimeste ootused on suured. Kuid jalgpall ei ole see, mis sind tapab, vaid hoopis ego. Õnneks pole meie meeskonnas indiviide, kes seaksid end meeskonnast suuremaks,» ütles ta väljaandele Goal antud intervjuus.