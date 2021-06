Osad Belgia jalgpallurid loobusid EMi eel vaktsineerimisest ja tekitasid kodumaal pahameeletormi

Belgia koondise peatreeneri Roberto Martinezi sõnul on meedia teinud sääsest elevandi. Tema sõnul on jalgpallurid vaktsineerimise poolt, kuid meditsiinilistel põhjustel on nad praegu süstist loobunud.

«Kõik nõustuvad, et vaktsineerimine on oluline. Oleme valitsusele vaktsiinidooside eraldamise eest väga tänulikud. Taustajõud on kõik oma süsti kätte saanud. Saavad ka kõik mängijad,» lubas Martinez.

«Mõned jalgpallurid on juba vaktsineeritud. Teised vaktsineeritakse vahetult pärast EMi. Kes on süsti kätte saanud ja kes pole, on eraasi ja ei kuulu arutluse alla,» jätkas ta. «Praegu tehakse probleem tühisest asjast. Me järgime UEFA reegleid ja elame EMi ajal mullis, kuid samal ajal peame olema võimelised häid esitusi tegema ja mänge võitma.»