EMi korraldaja ei luba välisriikide fänne tribüünidele

Kopenhaagenis mängitakse tänavusel Euroopa meistrivõistlustel neli kohtumist. Lisaks kõikidele Taani alagrupimängudele peetakse seal ka üks kaheksandikfinaal. Eriti pettunud on fänne puudutavas otsuses Venemaa alaliit, kes soovis enda fänne 21. juunil peetaval Taani ja Venemaa kohtumisel ikkagi näha.

«Pöördusime Euroopa alaliidu (UEFA) poole, et see probleem lahendada. Just 21. juunil mängitakse Taanis meie jaoks kõige olulisem kohtumine Taaniga,» selgitas Venemaa alaliit enda teadaandes.