Terrorirünnakute vältimiseks paigaldatakse Peterburi EMi ajaks tuhanded kaamerad

Antud kaamerad on võimelised salvestama ka inimese nägu ning see annab võimaluse kurjategijaid paremini jälgida. Kõigest andis täna selge ülevaate Venemaa EMi korralduskomitee liige Stansilav Kazarin.

«Täna oleme paigaldanud 17 000 kaamerat üle kogu linna. Kõikidel kaameratel on olemas näotuvastus võimalus. Peamised kohad, kus neid vajame on näiteks rahvarohked tänavad, metroojaamad ja võistluspaiga lähedal asuvad fännialad,» selgitas Kazarin.

«Need on inimeste kaitseks, kuna suurvõistlused meelitavad kokku palju rahvast ning tõstab sellega kohe ka terroriohtu. Eriti oluliseks saab olema mängupaik, sest on teada, et paljud inimesed ei poolda suurvõistluste korraldamist.»