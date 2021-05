UEFA otsus hakata EM-pileteid tühistama nii-öelda odavamast otsast ajas fännid marru

Fännidele välja saadetud meilis põhjendas UEFA oma otsust kestva koroonaviiruse pandeemiaga, mistõttu on staadionitel publikupiirangud. Ühelegi staadionile ei lubata praeguste plaanide kohaselt üle 50 protsendi rahvast. Inglismaa suurimal vutiareenil Wembley'l, mis võõrustab kõiki Inglismaa alagrupimänge, tuleb ilmselt hakkama saada aga 25-protsendilise täitumisega (ca 21 000 piletit).

Ent fännid, kellest mõningad on pileteid omanud koguni 2019. aastast, pole pahased mitte selle peale, vaid fakti, et samal ajal kui nendel nahk üle kõrvade tõmmatakse, jätkab UEFA n-ö luksuspakettide (hospitaliy tickets) müüki.

«Fakt, et sa saad jätkuvalt suurema hinnaklassiga pileteid osta, on lihtsalt meie haavale soola hõõrumine,» põrutas Bristolist pärit George Hull väljaandele Sky Sports. «Ma ausalt öeldes isegi ootasin piletitest ilma jäämist, sest meie oleme ju need, kes kõige vähem maksavad.»