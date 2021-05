Jalgpalli EMi ühe soosiku peatreener taganes palju poleemikat tekitanud otsusest

Kui Hummelsi puudumine EMilt ei tekitaks Saksamaal skandaali, siis Mülleri järjekordne eiramine oleks aga paljud fännid tagajalgele ajanud. On ju edurivimees olnud viimasel kahel hooajal Müncheni Bayerni eest võimsas hoos ning taastanud vahepeal tuhmunud sära. Pealegi pole Saksamaa oma mängumootorit nurruma saanud ja heaks tulemuseks EMil on vaja kõiki kõrge klassiga mängumehi.

Eelmisel hooajal jäi Mülleri kontosse kõikide sarjade peale kokku 14 väravat ja 24 resultatiivset söötu ning sakslane on head hoogu jätkanud ka sel hooajal: üks voor enne lõppu on tal kirjas 11 tabamust ja 18 tulemuslikku passi.

Muide, aasta alguses Kickerile antud intervjuus märkis Löw, et Müller, Hummels ja Boateng võivad siiski tema käe all koondisse naasta, kuid see ei tähendanud ju, et midagi oleks kivisse raiutud.

Pärast EMi Saksamaa tüüri juurest lahkuva Löwi otsus eeskätt Müller tagasi kutsuda on teeninud positiivset vastukaja. Näiteks ütles endine legendaarne poolkaitsja Michael Ballack Kickerile: «Tema kvaliteeti vaadates kuulub Müller minu hinnangul väljakule. Aga isegi, kui ta kogu aeg ei mängi, on ta mängija, kes suudab oma kogemuse ja iseloomuga kanda liidrirolli.»

Muide, üks tippmängija EMil Saksamaad ei esinda. Dortmundi Borussia edurivimees Marco Reus teatas, et tema ei soovi Vana Maailma tšempionaadil osaleda, sest käesolev hooaeg on olnud füüsiliselt kurnav. Et Reusi on aastaid kummitanud erinevad tervisemured, on 31-aastase palluri otsus igati mõistetav.