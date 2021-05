EMi ja Meistrite liiga on samal aastal võitnud vaid käputäis mängijad. Kas tänavu tuleb lisa?

Vastus on üheksa! Viimati said sellega hakkama Portugali ässad Cristiano Ronaldo ja Pepe, keda veidi enne koondise triumfi saatis edu Madridi Realiga. Neli aastat varem said sama tembuga hakkama hispaanlased Fernando Torres ja Juan Mata, kes olid Meistrite liigas võidukad Londoni Chelseaga.